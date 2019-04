Verdacht overlijden in Helchteren

- CEO Cor Van Otterloo van Punch Powertrain is op 63-jarige leeftijd overleden. Van Otterloo creëerde honderden jobs in Limburg. Hij had een vooraanstaande rol in de economische heropleving van onze provincie na de sluiting van Ford Genk - Investeren in openbaar vervoer in Limburg moet na de verkiezingen de absolute prioriteit zijn van de volgende regering. Dat zeggen lijsttrekkers Patrick Dewael en Lydia Peeters vanavond tijdens de aftrap van de kiescampagne van Open VLD - De studentenverenigingen van de Universiteit Hasselt maken zich op voor de praesesverkiezingen die maandag van start gaan. De studenten reageren positief op het feit dat de geluidsnorm voor fuiven met enkele decibels omhoog gaat. - En er is wereldwijd belangstelling voor de renovatie en de herbestemming van kapel De Waterhond in Sint-Truiden.