Verdachte van poging tot moord in Beringen opgepakt in Antwerpen

De politie Carma heeft vrijdagavond een cannabisplantage ontdekt in een woning op de Gruitroderkiezel in Bree. Twee verdachten zijn aangehouden. In het kader van een lopend onderzoek naar drugshandel voerde de politie Carma vrijdagavond een huiszoeking uit in een woning op de Gruitroderkiezel in Bree. In de woning trof de politie twee kweekruimtes met een 540-tal cannabisplanten aan. Er werd ook diefstal van elektriciteit vastgesteld. Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit. De politie arresteerde ter plaatse een 68-jarige man uit Bree. Later op de avond werd in de Molenweg in Maaseik een tweede verdachte gearresteerd. Het gaat hier om een 46-jarige man uit Maaseik. De verdachten werden ondertussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besloot hen aan te houden. De Civiele Bescherming kwam ter plaatse om de installaties te vernietigen.