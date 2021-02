Van storingstechniekers tot e-bike herstellers en lassers: technisch personeel blijft schaars op de Limburgse arbeidsmarkt. 60% van de bevraagde bedrijven vindt het moeilijk om profielen met de juiste competenties te vinden. SYNTRA Limburg start daarom vanaf maart met FASTTRACKS: een gratis opleidingstraject waarbij deelnemers vacaturegericht worden opgeleid in samenwerking met bedrijven. SYNTRA Limburg wil met deze nieuwe opleiding een betere afstemming bieden tussen vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt. “Een FASTTRACK is een korte, gratis opleiding waarin deelnemers op drie maanden tijd een technisch vak in de vingers krijgen”, legt coördinator Robby Jeunen uit. “Wat de FASTTRACKS onderscheidt, is dat deelnemers worden opgeleid aan de hand van openstaande vacatures en tijdens een stageperiode bij die bedrijven al effectief aan de slag gaan.” Samenwerking met bedrijven Het concept FASTTRACK werd ontwikkeld op vraag van het Limburgse bedrijfsleven. Veel ondernemingen zitten voor de rekrutering van technische profielen met de handen in het haar. “76% van bedrijven wil investeren in aanwerving en opleiding van hun personeel”, vertelt directeur sectorwerking David Van der Meijden. “Technische profielen zijn schaars en bij veel sollicitanten ontbreken de juiste competenties. Via FASTTRACKS lossen we dit op met een korte bijscholing die volledig afgestemd is op de vacature van de onderneming.” Persoonlijk opleidingsplan “FASTTRACK-deelnemers worden eerst gescreend”, legt coördinator Jeunen uit. “Samen met het bedrijf gaan we op zoek naar een persoon die bij de job past. We kijken welke competenties deze deelnemer nodig heeft en stellen een persoonlijk opleidingsplan op.” Het resultaat zijn afgestudeerde technici met de juiste competenties, gerichte werkervaring en een grote kans om aangenomen te worden door het stagebedrijf. “Met FASTTRACKS lanceert SYNTRA Limburg een win-winsituatie voor de arbeidsmarkt, waarin bedrijven sollicitanten kunnen rekruteren voor moeilijke vacatures en deelnemers genieten van een gratis opleiding”, besluit Jeunen.