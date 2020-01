Verloederde roltrap station Hasselt klemt 12-jarige jongen

- De aangekondigde drukjacht op everzwijnen in Hasselt, Zonhoven en Heusden-Zolder vandaag is geboycot. Onbekenden hebben met kettingzagen de uitkijkposten van de jagers vannacht omgelegd.- De Limburgse café-uitbaters zijn niet te spreken over de Jupiler-glazen van dertig centiliter. Na een test afgelopen zomer wil de bierproducent ze introduceren in plaats van de vertrouwde glazen van 25 centiliter.- Er moet straks toch weer gekampeerd worden aan de Hasseltse scholen door ouders die hun kinderen willen inschrijven. Het aangekondigde online registratieplatform komt er niet.- Het is vandaag precies 46 jaar geleden dat 23 jongens het leven lieten in de internaatbrand in het college van Heusden-Zolder. TV Limburg zendt het theaterstuk van Het Nieuwstedelijk over het drama vanavond uit.- En morgen staat de volleytopper tussen Maaseik en Achel op het programma. We blikken vooruit.