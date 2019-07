Vital Heynen wordt coach van Italiaanse topclub Perugia

“Alexis De Sart vervoegt het Rood-Witte legioen!”, laat Royal Antwerp FC via Twitter weten. De 22-jarige middenvelder tekent voor vijf jaar op de Bosuil en doet dat bovendien gratis. Zijn huidige club STVV is daar niet blij mee en laat weten gerechtelijke stappen te ondernemen. Antwerp haalt met Alexis De Sart zijn vijfde versterking binnen voor volgend seizoen, maar zorgt hiermee voor de nodige impasse binnen het Belgische voetbal. STVV was nog niet bereid De Sart te laten gaan. Het bestuur van de Haspengouwers lichtte de optie in diens aflopende contract en ging er dus van uit dat hun speler vastlag tot 2020. Maar De Sart maakte gebruik van de Wet van ’78 om zich van zijn contractuele plichten bij STVV te ontdoen. Antwerp haalde hem zo transfervrij binnen, tot grote woede van STVV. De Kanaries laten het hier niet bij en stappen naar de Pro League. Later volgt meer in het TVL Nieuws.Alexis De Sart vervoegt Rood-Witte legioen❗️❕ ❤️Meer info ➡️ https://t.co/tqiWMISn1K#Transfernieuws #WelkomAlexis pic.twitter.com/Saql3QGimg— Royal Antwerp FC (@official_rafc) 10 juli 2019