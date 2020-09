VKW Top 500: bedrijven gewapend om coronacrisis te overleven

Het aantal vacatures is in augustus met één-vijfde gekrompen. Vooral de horeca en het toerisme kennen een zware terugval. De schuldige is uiteraard het coronavirus. In andere sectoren, zoals de landbouw en de zorg stijgt het aantal openstaande jobs juist. Ook uitzendbureau TRIXXO ziet weinig van de terugval. De uitzendgroep, met hoofdzetel in Hoeselt, is dringend op zoek naar 100 nieuwe brand- en veiligheidswachten, onder meer voor de chemie in Tessenderlo en West-Limburg. Kandidaten, die geen voorkennis of diploma's nodig hebben, krijgen een gratis herscholing.