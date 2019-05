Vlaams Belang grote winnaar in nieuwe peiling, sp.a krijgt opnieuw klappen

In onze reeks 'Armand' ontvangt Armand Schreurs de lijsttrekker van het Vlaams Belang voor de Kamer. En dat is Annick Ponthier. De Bilzerse heeft al heel wat kilometers op de politieke teller. Ze zat in het parlement van 2009 tot 2014. Bij de neergang van het Vlaams Belang deelde ze mee in de klappen en verloor haar zetel. Het zijn drukke tijden voor Ponthier, want op 16 juni voert ze ook de lijst van het Vlaams Belang in Bilzen bij de gemeenteraadsverkiezingen aan. Ga even zitten voor 'Armand'.