“De coronacijfers hebben een plateau bereikt, dat te hoog en onveilig is," zegt viroloog van het Nationaal Crisiscentrum Steven Van Gucht. In alle Vlaamse provincies behalve Limburg, stijgt het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen. Tussen 30 november en 6 december testten in totaal 1.113 Limburgers positief. In de Limburgse ziekenhuizen liggen op dit moment 132 coronapatiënten. 27 van hen liggen op de afdeling intensieve zorgen. Van 4 tot en met 10 december overleden er 17 Limburgers aan het virus. De besmettingsgraad in onze provincie is terug licht gestegen naar 0,98. Het huidige reproductiegetal zit wel nog onder 1. Dit geeft aan dat de epidemie in onze provincie aan het krimpen is. De Limburgse cijfers zijn nog steeds zeer hoog. Het aantal besmettingen is door de recente maatregelen (en de gewijzigde teststrategie) langzaam beginnen dalen maar er is nog steeds een groot aantal besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnamen blijft op een hoog niveau hangen. Hetzelfde geldt voor het aantal ingenomen ICU-bedden.