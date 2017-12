Slechts 4 op 10 ondernemers zijn tevreden over hun gemeentebestuur. Dat blijkt uit een bevraging van Voka in 10 Limburgse gemeenten. Genk en Tessenderlo scoren het best, in Hasselt en Maasmechelen is de ontevredenheid het grootst. Voka vindt ook dat gemeenten met minder dan 10.000 inwoners verplicht moeten worden om te fusioneren. Het onderzoek moet uitmonden in een manifest, waarmee Voka in 2018, het jaar van de verkiezingen, naar de lokale besturen stapt.