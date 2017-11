Vlaamse regering komt naar Maasmechelen

Over een dikke maand verliest de provincie Limburg heel wat van haar bevoegdheden. De persoonsgebonden materies, cultuur, welzijn en sport vallen vanaf dan onder het beheer van Vlaanderen of de lokale gemeenten. "We hebben te weinig gedaan om dat gat te vullen", zeggen oppositiepartijen in de provincieraad N-VA en Vlaams Belang. Limburg had veel meer moeten werken rond fusies of gemeentelijke samenwerkingen, vinden zij. N-VA wil een debat.