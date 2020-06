Vlaanderen investeert € 700.000 in Limburgse scholenbouw

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert € 700.000 in 13 scholenbouwprojecten in Limburg. "Corona leerde ons dat de capaciteit en de infrastructuur van onze Vlaamse scholen onmisbaar zijn om ons onderwijs vorm te geven", zegt Weyts. "Nu leerlingen terug naar de klas kunnen, blijven we ook niet blind voor investeringen in de toekomst."



Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. "Deze regeerperiode trekken we een half miljard euro extra uit voor scholenbouw: in totaal investeren we deze regeerperiode wel 3 miljard in schoolinfrastructuur", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Weyts investeerde in de maand mei via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) € 678.919,02 in maar liefst 13 scholenbouwprojecten in de provincie Limburg. Vrije Basisschool De Bron in Wellen kan met een subsidie van € 102.000 werken uitvoeren aan de verwarmingsinstallatie. In Hasselt kan Internaat Kindsheid Jesu een nieuwbouw realiseren. Het viio 5 in Tongeren doet met een financiële steun van € 56.000 enkele herstelwerken na asbestverwijdering. "Het is niet omdat de klassen en de schoolgebouwen wekenlang hebben leeggestaan dat we niet bouwen aan de toekomst", zegt Weyts. "Het is voor leerlingen en leerkrachten eens zo fijn dat zij de lesdagen in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur kunnen doorbrengen."

Overzicht subsidies voor Limburgse scholen: