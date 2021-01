Vlamingen krijgen oproepingsbrief voor vaccinatie

Alle Vlamingen zullen een oproepingsbrief van de overheid krijgen met een locatie en tijdstip wanneer ze zich kunnen laten vaccineren. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) meegedeeld tijdens een persconferentie over de Vlaamse vaccinatiestrategie.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en ministers Wouter Beke (CD&V) en Bart Somers (Open Vld) hebben deze middag een woordje uitleg gegeven over hoe de vaccinatiestrategie in Vlaanderen zal verlopen. “En daarbij werd gekozen voor een vaccinatiecampagne dicht bij de mensen”, lichtte minister Wouter Beke toe. “Mensen zullen maximaal 15 kilometer moeten rijden voor een prik. Iedereen zal de kans krijgen om zich snel en dichtbij te laten vaccineren.”

60 tot 120 vaccinatiecentra

In Vlaanderen zullen er 60 tot 120 vaccinatiecentra op het niveau van de eerstelijnszones worden ingericht. De eerstelijnszones krijgen elk een prefinanciering van 250.000 euro. “Op die manier zijn lokale besturen gerustgesteld, en kunnen we van dit verhaal een echt succes maken”, aldus minister Bart Somers. Tegen vrijdag moeten alle locaties bekend zijn. Begin februari moeten er zoveel mogelijk vaccinatiecentra klaar zijn en vanaf 1 maart begint dan het vaccineren van de 65-plussers.

Oproepingsbrief

De Vlaamse regering roept alle burgers op om zich te laten vaccineren, maar de keuze is vrijblijvend. Alle Vlamingen zullen uitgenodigd worden via brief, en indien de gegevens bekend zijn ook nog via mail of sms. Daarin staat informatie zoals de dag van de vaccinatie, het uur en de locatie. Iedereen kan die uitnodiging bevestigen of afwijzen. Wie niet reageert wordt opnieuw gecontacteerd door het lokale bestuur. Voor de tweede dosis zal de procedure gelijkaardig zijn.

Voor wie niet mobiel is, zullen er vaccinatieteams aan huis komen. Wie minder mobiel is kan via het lokaal bestuur beroep doen op aangepast vervoer, zoals een taxi of vrijwilligers.



Volgende week ook vaccinatie in ziekenhuizen

Momenteel zijn al 34.500 Vlamingen gevaccineerd in 112 van de 827 woonzorgcentra. Het gaat om zo’n 28.000 bewoners en 6.500 personeelseden. Deze week zullen er zo’n 55.000 mensen gevaccineerd worden in de woonzorgcentra en volgende week nog eens 60.000 en 65.000. “Daarnaast kunnen dankzij de snellere levering van het Moderna-vaccin volgende week ook de eerste personeelsleden van de ziekenhuizen ingeënt worden. Dat zullen er een 40.000-tal zijn”, kondigde minister Beke aan.

Vaccinatieteller

De Vlaamse Overheid wil transparant communiceren over de vaccinaties en lanceert daarom een ‘vaccinatieteller’, waar iedereen de Vlaamse vaccinatiecijfers kan volgen. “Het goede nieuws is dat dat cijfer alleen maar kan stijgen. Het zal ons aanmoedigen om verder richting de drempel van 70 procent te gaan, die nodig is om weer gewoon te kunnen leven”, vertelde Vlaams minister-president Jan Jambon.

Helpende handen

Minister Beke kondigde ook aan dat er nog steeds helpende handen worden gezocht. Er zijn niet alleen artsen en verpleegkundigen nodig, maar bijvoorbeeld ook administratieve medewerkers en bewakers. Vrijwilligers kunnen zich melden via het platform ‘Help de Helpers’.

Voor de zomer een eerste prik

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon zijn we het nieuwe jaar hoopvol gestart. “De snelheid waarmee wetenschappers erin geslaagd zijn vaccins te ontwikkelen is echt fenomenaal. Voor de zomer zullen alle Vlamingen die dat willen één prikje gekregen hebben”, aldus Jambon. Een zomer als vanouds zit er volgens de minister-president wel nog niet in. “De strenge maatregelen zullen nog een tijdje moeten aanhouden om een derde golf te vermijden."