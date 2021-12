Voetbal Vlaanderen: "Veilig naar voetbal in openlucht kijken is perfect mogelijk"

In eerste nationale, zeg maar de hoogste amateurreeks in het voetbal, wordt Patro Eisden overnomen door Amerikaanse investeerders van de Common Group. Patro was sinds mei in handen van trainer Stijn Stijnen, speler Wouter Corstjens en boekhouder Rik Vliegen. Het trio is ervan overtuigd dat de club nu in goede handen is. De nieuwe eigenaar Coley Parry is ook duidelijk over zijn ambitie: Patro naar eerste klasse brengen en een belangrijke club maken binnen het imperium van de Common Group.