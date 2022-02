Vandaag zijn de nieuwe quarantainemaatregelen in het onderwijs ingegaan. Behalve voor niet-gevaccineerde leerlingen in het middelbaar onderwijs vallen alle bestaande regels weg. Iedereen die niet besmet is met het coronavirus of geen symptomen vertoond, mag naar school komen. En dat is een opluchting voor vele scholen, die de voorbije weken met moeite het hoofd boven water hielden. Vanaf vier besmettingen moesten ook gezonde leerlingen en leerkrachten in quarantaine. In basisschool Ticheleer in Peer is het tekort aan leerkrachten zelfs zo groot dat vandaag de directeur ad interim voor de klas stond. Ironisch is dat de vrouw op pensioen was. Ze keerde terug om directeur te worden en moet nu nog zelf lesgeven omdat er geen leerkrachten zijn.