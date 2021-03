De gemeente Leopoldsburg is officieel verbroederd met het Normandische kustdorpje Villers-sur-Mer. Beide gemeenten delen een historische band die teruggaat tot de Tweede Wereldoorlog. Villers-sur-Mer werd in augustus 1944 bevrijd door de Brigade Piron (zie foto). Een paar weken later, in september ’44, werd ook Leopoldsburg bevrijd door de Brigade Piron. Momenteel is het Bataljon Bevrijding-5de linie, de vroegere Brigade Piron, nog steeds gelegerd in het Kamp van Beverlo. Deze sterke historische band tussen Leopoldsburg en Villers-sur-Mer wordt nu bestendigd met een verbroedering. In februari 2021 keurde de gemeenteraad van Leopoldsburg de verbroedering met Villers-sur-Mer goed. Op 18 maart werd het verbroederingscharter plechtig ondertekend door de burgemeesters van beide gemeenten. Omdat de geldende coronamaatregelen geen festiviteiten toelieten, vond de ondertekening plaats in zeer beperkte kring in het Koninklijk Legermuseum in Brussel. De komende maanden zullen vertegenwoordigers uit Leopoldsburg en Villers-sur-Mer met elkaar afspreken hoe de verbroedering verder vorm zal krijgen in de toekomst.