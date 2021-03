Ondanks dat het al duidelijk was dat de match van zaterdag niet kon doorgaan, heeft STVV lang moeten wachten op een officieel bericht. De match van STVV tegen Waasland-Beveren wordt nu uitgesteld, dat heeft de Pro League beslist. Er zijn te veel besmettingen binnen de ploeg.Donderdag al vroegen de Kanaries om uitstel, nadat de club 8 coronabesmettingen vaststelde. De beslissing van de Pro League liet lang op zich wachten. De tests werden deze week uitgevoerd en geanalyseerd door het Sint-Trudoziekenhuis, maar het protocol van de Pro League wil dat de tests een analyse krijgen in Roeselare. Daarom moesten drie spelers die eerder positief waren, opnieuw getest worden. De analyse in het labo in West-Vlaanderen bevestigde de positieve gevallen. Zaterdag wordt er dus niet gespeeld. Een datum voor het inhaalduel is er nog niet.