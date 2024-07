En vanavond kennen we de tegenstander van Spanje in de finale, want Nederland neemt het in de halve finale op tegen Engeland. Heel wat Nederlanders in onze provincie maken zich klaar voor een boeiend duel. In de gemeente Lanaken zenden heel wat cafés de EK-match uit en supporteren de klanten voor onze Noorderburen zoals in café 'bij de Sjoester' in Rekem. Daar trakteert de uitbater op gratis hotdogs tijdens de match.