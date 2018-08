Thibaut Courtois speelt de komende 6 jaar voor Real Madrid. Het was geen geheim dat de Bilzenaar graag naar Madrid zou verhuizen, ook omdat hij dichter bij zijn gezin wilde zijn. De twee clubs hebben de overgang van de Belgische nummer één woensdagavond officieel aangekondigd. Vandaag ondergaat hij de medische testen in Madrid, nadien tekent hij er een contract van zes seizoenen. Om 13u wordt Courtois voorgesteld in het Santiago Bernabéu-stadion. Courtois maakte het nieuws op zijn Facebook-pagina bekend, en bedankte Chelsea in een filmpje: