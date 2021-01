Volg hier vanavond 'Vuur' van Het Nieuwstedelijk over de brand in het Sint-Franciscuscollege

In heel wat culturele centra is het tijdens deze tweede lockdown bijzonder stil, maar niet zo in cultuurcentrum Muze in Zolder. Muze biedt artiesten de kans om livestreams of professionele opnames te maken in het culturele centrum. Om dat te financieren kunnen de artiesten een beroep doen op de culturele activiteitenpremie van de Vlaamse regering. De studenten van de opleiding podiumtechnicus van CVO De Verdieping staan in voor de captatie.