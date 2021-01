De 83-jarige Roger Sterckendries uit Velm zal als eerste rusthuisbewoner in Limburg een vaccin krijgen tegen het coronavirus. Roger verblijft in woonzorgcentrum Triamant in Sint-Truiden dat volgende week donderdag als eerste rustoord in onze provincie zal beginnen met vaccineren. Bij het rusthuis spreken ze van een heel mooi eindejaarscadeau. Roger zelf heeft het over "een grote dag", zegt hij in een exclusief gesprek met TV Limburg.