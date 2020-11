Gouverneur Jos Lantmeeters lanceert de actie Rond-je Limburg. Het doel is om tussen nu en eind maart 250 keer de provinciegrenzen af te leggen, door zoveel mogelijk Limburgers aan het sporten te krijgen. Het is een initiatief van het streekfonds 'Een Hart voor Limburg'. Elke deelnemer betaalt een bijdrage van 5 euro en ondersteunt zo projecten voor kwetsbare kinderen en jongeren. Gouverneur Lantmeeters is zelf een fervent loper en ook TVL-journalist Dario D'Arpino had vanmorgen zijn loopoutfit aangetrokken.