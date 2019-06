Volgende week temperaturen tot 35 graden: 8 tips om je huisdier te beschermen tegen de hitte

De rattenpopulatie is enorm gestegen in Limburg. En daar zit de droge zomer van afgelopen jaar voor iets tussen. - Volgende week krijgen we de eerste hittegolf van het jaar. Vanaf maandag stijgen de temperaturen boven de dertig graden met veel zon en voorlopig geen regen. Het Parket van Limburg start een onderzoek naar criminele weldoeners. De criminele organisaties infiltreren in verenigingen om zo geld wit te wassen of drugs te verhandelen. 1 op 10 Limburgse burgemeesters vermoed dat er criminele weldoeners in hun gemeente actief zijn. Theo Geladi reageert op het faillissement van zijn bedrijf Gelko. Volgens hem komt er een oplossing voor de meeste gedupeerden. En in Lummen baat Rooske Dullers al zestig jaar een kruidenierswinkel uit en ze is nog niet van plan om te stoppen.