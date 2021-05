Volgende week vrijdag kans op 30 graden in Limburg

Het lijkt nu misschien eerder herfst, maar dit weekend komt daar verandering in. De zon schijnt flink, maar er ontstaan ook stapelwolken. Regen wordt niet meer verwacht en het is in het overgrote deel van het land aangenaam weer met op veel plaatsen temperaturen van 20 tot 22 graden. En vrijdag 4 juni zou het zelfs 30 graden kunnen worden in Limburg.



Het natte weer met bijna elke dag regen is eindelijk voorbij. Vanmiddag valt vooral ten zuiden van Samber en Maas nog wat lichte regen, maar in het grootste deel van het land is het droog. Vooral in het westen en zuiden breekt de zon af en toe door. De temperatuur ligt tussen 12 en 16 graden.



Vrijdag start de dag op veel plaatsen grijs met nevel of mist. Nadat de mist is opgetrokken volgt een fraaie dag met flink wat zonneschijn. Er zijn ook wolkenvelden, maar regen wordt niet meer verwacht. Waaien doet het nauwelijks en de temperatuur is aangenaam. Op veel plaatsen wordt het 18 tot 20 graden en dat zijn gebruikelijke temperaturen voor eind mei. In Hoog-België wordt maximaal 16 graden.



Prima terrasweer

Het zonnige weer houden we in weekend vast. Zaterdag ontstaan enkele stapelwolken en slechts lokaal is een buitje mogelijk, maar over het algemeen is het droog. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind en die wind maakt het aan zee, door invloed van de koude Noordzee, nog wel enigszins aan de frisse kant.

Zondag doet de temperatuur er overal een schepje op. Bij veel zon stijgt de temperatuur naar 20 tot 22 graden. Aan zee en in Hoog-België wordt het 17 tot 19 graden. Wederom een heerlijke dag om naar buiten te gaan voor een wandeling of fietstocht.



Pas op de hoge zonkracht

Met het heerlijk zonnige weer worden veel lichaamsdelen aan de zon blootgesteld. De zonkracht is echter erg hoog dit weekend en verbranding ligt op de loer. Zondag is de zonkracht 7 en kan een lichte huid al in 10 tot 20 minuten verbranden. Smeer je dan ook goed in als je van de zon geniet.



Ook volgende week ziet het weerbeeld er zonnig en behoorlijk zomers uit met mogelijk zomerse temperaturen van 25 graden. In Limburg zou het zelfs 30 graden kunnen worden, volgens weerman Ruben Weytjens.