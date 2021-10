Volgende week zonnig en temperaturen tot 20 graden

Het is rustig herfstweer komend weekend. Er zijn wolkenvelden, maar vooral zaterdag ook zonnige perioden en het blijft droog. Na het weekend wordt het zelfs weer warmer, dan halen we temperaturen van 20 graden. Dat schrijft Meteovista.



Voordat we aan het droge weekend beginnen krijgen we op vrijdag nog wat regen. Rond het middaguur trekt een buiengebiedje over het land. Daarna wordt het droog met vooral in het noorden flinke zonnige perioden. Het is dan op veel plaatsen 14 of 15 graden.

Zonnige zaterdag

Zaterdagochtend is het op verschillende plaatsen zonnig en behoorlijk fris met een temperatuur van 2 tot 5 graden. Aan de grond kan het in de vroege ochtend lokaal een beetje vriezen. De zon zal niet overal schijnen. Regionaal kan het grijs en mistig zijn.

In de middag is het prima weer met een mix van zon en wolkenvelden. Wel neemt de sluierbewolking toe, waardoor de zon af en toe kan verdwijnen. Het blijft droog en de temperatuur stijgt naar een graad of 14. Voor de tijd van het jaar is dit heel normaal en omdat er weinig wind staat is het prima weer om lekker buiten te zijn. In Hoog-België is het een graad of 12.

Ook zondag droog

Ook zondag blijft het waarschijnlijk droog. Er zijn vrij veel sluierwolken waar de zon nog regelmatig doorheen kan schijnen. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Met 14 tot 16 graden is het net iets zachter dan op zaterdag, maar omdat er iets meer wind staat is het voor het gevoel ongeveer even warm.



Vooruitzicht: tijdelijk warm

Na het weekend gaat de middagtemperatuur omhoog en woensdag kan het 17 tot 20 graden worden. Behalve wolkenvelden en zonnige perioden kunnen we ook buien verwachten. Later in de week daalt de temperatuur naar 14 tot 17 graden.