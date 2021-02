Vanavond is er weer bekervoetbal. In de zestiende finales van de Croky Cup trekt Lommel SK naar Kortrijk. En morgen is het de beurt aan STVV dat op bezoek gaat bij Lokeren Temse, dat uitkomt in de twee amateurreeks. De beker is geen prioriteit voor STVV klinkt het bij Peter Maes en dus laat hij enkele spelers rusten.