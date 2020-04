Voor het eerst minder dan 1.000 coronapatiënten op intensieve zorgen

De afgelopen 24 uur zijn in ons land 211 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Er liggen voor het eerst sinds de uitbraak van de epidemie, minder dan 1.000 mensen op intensieve zorgen, 993 om precies te zijn. Dat is een daling van 27 patiënten.

Er zijn 230 slachtoffers te betreuren. In totaal stierven er 6.490 mensen aan corona in ons land. In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 4.527 patiënten opgenomen. 9 800 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 367 in de voorbije 24 uur.

Het Nationaal Crisiscentrum waarschuwt voor fake websites die beweren mondmaskers te verkopen. "Let op voor dergelijke websites. Wees kritisch voor je een aankoop doet op het internet en check eerst of het om een betrouwbare website of webshop gaat. Als het aanbod te mooi is om waar te zijn, is dat meestal ook zo. De kans is groot dat de producten nooit worden geleverd, en je je geld kwijt bent."