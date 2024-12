Voorbereidingen parkzone be-MINE van start

Het roeiteam van Hogeschool PXL brengt voor de achtste keer een naaktkalender uit. De opbrengsten van de verkoop gaan naar een goed doel: dit jaar zijn dat de CliniClowns. De naaktkalender is ondertussen uitgegroeid tot een vaste traditie en een succesvol middel om geld in te zamelen voor goede doelen. Dit jaar werd gekozen voor CliniClowns. “Zij zorgen voor een lach bij kinderen, jongeren en ouderen die door moeilijke tijden gaan”, zegt Lou Huysmans, kapitein van het roeiteam. “Ze slagen erin om zorgen even te doen verdwijnen en echt naar mensen te luisteren. Dat wilden we graag ondersteunen." Teambuilding De kalender is ook een unieke teambuildingactiviteit. "Het versterkt onze teamgeest en het vertrouwen in elkaar, wat essentieel is in de boot," zegt kapitein Lou. "Uiteraard gebeurt alles met respect voor elkaars privacy." De foto's werden genomen aan huis bij kapitein Femke Boersma. Achter de camera stond Joppe Geuens, oud-student van Hogeschool PXL en trouwe vriend van het roeiteam. "Zijn connectie met het team en de hogeschool gaf een extra persoonlijke touch aan de kalender," vertelt Lou. De kalender is momenteel in druk en kan binnenkort voor 15 euro gekocht worden: • Via de roeiers zelf • Via de Instagrampagina van het PXL-roeiteam • Aan de Stuvo-balie van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23 (gebouw D) te Hasselt, tijdens de schooluren.