Vooruitblik TVL Sportcafé: Stijn Stijnen net geen matchwinnaar tegen Valencia

door Niels Christiaens

In TVL Sportcafé keren we vanavond met Stijn Stijnen elf jaar terug in de tijd. Toen werd Stijn Stijnen bijna de matchwinnaar in en tegen Valencia. Club Brugge verdedigde in de Europa League een 1-0-voorsprong uit de thuiswedstrijd. Maar na verlengingen moest het zich toch gewonnen geven. De ontgoocheling was dan ook bijzonder groot. En in die teleurstelling vergat de doelman ook het truitje van een latere wereldkampioen.