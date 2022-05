De coronacrisis zorgt voor een dip in het aantal patentaanvragen, dat blijkt uit een analyse van Voka. In 2021 stond de teller op 103 patenten in onze provincie. In 2020 waren er dat nog 125, een daling van 18 procent dus. Het aantal patenten is een indicatie van hoe het gaat met de innovatieve kracht van de Limburgse bedrijven. Cathérine Dreesen, directeur innovatie en internationalisering van Voka, roept bedrijven op om blijvend in te zetten op innovatie. Het bedrijf Globachem uit Sint-Truiden zet nog steeds zeer sterk in op innovatie.