Vrouw betrapt bij winkeldiefstallen in Shopping 1 in Genk

Een vrouw uit Bonheiden is vandaag gedagvaard in snelrecht na enkele diefstallen in Shopping 1. Een winkelbediende zag de vrouw stelen en belde meteen de politie.

De 23-jarige vrouw uit Bonheiden werd maandag op heterdaad betrapt op enkele winkeldiefstallen in Shopping 1. Toen het alarm afging in een winkel, bleek dat ze nagellak en kleding op zak had, die gestolen waren in andere winkels. Een winkelbediende hield de vrouw staande in afwachting van de politie. De gestolen voorwerpen werden door de vrouw vergoed en zijn in beslag genomen door de politie. De vrouw uit Bonheiden had geen identiteitsdocumenten op zak en werd overgebracht naar het commissariaat in Genk.

Uit verder onderzoek bleek dat de vrouw niet aan haar proefstuk toe was. De vrouw is dinsdagvoormiddag in het commissariaat voorgeleid bij de parketmagistraat en werd onmiddellijk gedagvaard door toepassing van het snelrecht.