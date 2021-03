Vrouw geeft identiteitskaart met speedrestanten af tijdens controle in Bilzen

Een 19-jarige vrouw uit Lanaken heeft afgelopen nacht haar rijbewijs moeten inleveren bij een controle in Bilzen. De beginnende bestuurder reed op bepaalde plaatsen harder dan 180 km per uur en had 1 promille alcohol in haar bloed. De vrouw uit Lanaken trok maandagnacht op Holt in Bilzen de aandacht van een politiepatrouille. Ze reed veel te snel. De achtervolging werd onmiddellijk ingezet. Op de Tongersestraat, ter hoogte van het winkelcomplex, zagen de agenten hoe ze een ander voertuig inhaalde en daarbij over de doorlopende witte lijn reed. Vervolgens raasde ze er vandoor in de Nieuwstraat. In de Hasseltsestraat moest de politieploeg aan een snelheid van meer dan 180 km per uur rijden om haar te kunnen onderscheppen. De 19-jarige vrouw uit Lanaken had 1 promille alcohol in het bloed. Ze is pas sinds september in het bezit van een rijbewijs en wordt dus als ‘beginnend bestuurder’ beschouwd. In opdracht van het parket van Limburg werd haar rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De vrouw zal zich later moeten verantwoorden voor de politierechtbank. Vier positieve drugstesten in zeven maanden Ook controleerde de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst maandagnacht een tweede bestuurder op Broekom in Bilzen. De man werd aan de kant gezet omdat zijn lading niet correct leek vastgemaakt te zijn. Met de lading scheelde niets, maar de 44-jarige man uit Bilzen legde een positieve speekseltest af voor het gebruik van amfetamines. Ook hij moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. Het was de vierde keer in zeven maanden tijd dat de Bilzenaar betrapt werd op het rijden onder invloed van verdovende middelen. Hij zal later voor de politierechter moeten verschijnen.