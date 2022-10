Vrouw overleden bij ongeval op Europalaan in Dilsen-Stokkem

Morgenmiddag kan je een gedeeltelijke zonsverduistering waarnemen. In juni 2021 was de laatste eclips, en die was goed te zien in Limburg. Ook morgen zou het weer meezitten. Om vier over twaalf is het hoogtepunt van de zonsverduistering: dan is zo'n 33 procent van de zon bedekt. In de Cosmodroom in Genk kijken ze al uit naar de bijzondere dag.