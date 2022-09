Vrouw van 89 opgelicht voor 13.000 euro

Een beter moment om een repaircafé te openen is er haast niet. De koopkracht daalt, de energieprijzen swingen de pan uit, er gaan zelfs jobs verloren. In plaats van omwille van een defecte koffiezet meteen een nieuwe te kopen, zit reparatie in de lift. Nu dus ook in Herk-de-Stad. Vijftien vrijwilligers slaan de handen in elkaar en willen zo veel mogelijk inwoners helpen om spullen een tweede leven te geven en zo kosten te besparen. Heb je misschien een defecte koffiezetapparaat in huis of werkt jouw boormachine niet meer? Dan kan je terecht in een Repair Café in de buurt. In Herk-de-Stad opent vandaag voor de eerste keer een Repair Café. Vijftien vrijwilligers slaan de handen in elkaar en willen zo veel mogelijk inwoners helpen om spullen een tweede leven te geven. Zeker nu met de stijgende prijzen is de vraag groot. Weggooien is niet meer van deze tijd.