Twee ongevallen met elektrische steps in Hoeselt en Sint-Truiden

In Lanaken heeft Vlaams minister Lydia Peeters het startschot gegeven voor de MIA-werven. De minister maakt zo komaf met de ingewikkelde procedures en wil kleine werken of herstellingen aan de wegen, die vaak voor ergernis zorgen bij de burger en de gemeentebesturen omdat ze lang blijven liggen, sneller of onmiddellijk uitvoeren. Limburg is de proeftuin. Voor 50 MIA-werven trekt Peeters 6 miljoen euro uit. In Lanaken, maar ook in Beringen en Hamont-Achel worden op deze manier de fietsbruggen opgeknapt.