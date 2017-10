VZW Vrienden van de Olmense Zoo eisen dat park terug opengaat

Onthaalmoeder is een droomjob, maar je moet er wel heel wat voor opgeven. Dat zegt Vanessa Lindekens, onthaalouder in Sint-Truiden. Het is vandaag de dag van de onthaalmoeder, een gelegenheid om de job in de kijker te zetten. Want alsmaar minder mensen zijn kandidaat om onthaalouder te worden. In Sint-Truiden ging de schepen van kinderopvang zelf een dag meehelpen.