Vandaag is het V-Day in Limburg. De vaccinatie tegen het coronavirus is begonnen. Om klokslag 11 uur kreeg Roger Sterckendries in rusthuis Triamant in Sint-Truiden als eerste Limburger een prik met het Pfizer-vaccin in de bovenarm. Ilse Rust volgde als eerste vrouw. Na beide tachtigers volgen nu de komende 24uu de andere 188 bewoners van Triamant. De vaccinatiecampagne is het keerpunt in de coronacrisis. Een grote stap voorwaarts naar opnieuw een normaal leven en dat was live te volgen op TV Limburg. We kijken nog eens terug dit historisch moment in de strijd tegen de pandemie.