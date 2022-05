Warme bakker Cupers zet ambacht in de kijker met muurschildering

In Genk is vanmiddag nog eens een diaken gewijd. Het is de vijfde diakenwijding in Limburg in evenveel jaar tijd. De eer valt Filip Slegers te beurt. Al jaren erg actief in de parochie van de Sint-Martinuskerk, gehuwd en vader van vijf kinderen. De Chiroman in hart en nieren is superblij met het vertrouwen dat hij krijgt en heel dankbaar. Een diaken mag onder andere huwelijken en doopsels doen.