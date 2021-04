De terrassen gaan weer open en we mogen meer mensen zien, maar het Overlegcomité kondigde nog een rits versoepelingen aan. Zo is er binnenkort geen avondklok meer. En mogen winkels weer open zonder afspraak op 26 april. Klanten kunnen ook terug met z'n tweeën gaan shoppen. Ook de kappers heropenen en de buitenbubbel gaat van 4 naar 10. We lijsten voor u de versoepelingen op die het Overlegcomité in het vooruitzicht stelt.Om te beginnen is duidelijk dat de niet-medische contactberoepen - zoals de kappers en de schoonheidsspecialisten - mogen openen op 26 april. Na de paaspauze dus. Ook de winkels mogen dan weer volledig open, want iedereen op het Overlegcomité is het er over eens dat het systeem van de afspraken niet werkt. Het aantal buitencontacten wordt versoepeld. Nu mogen we maar met 4 mensen afspreken. Dat gaat weer naar 10 mensen, ook vanaf 26 april. Vanaf 8 mei gaan zoals gezegd de terrassen weer open en wordt ook de avondklok afgeschaft. Die wordt wel vervangen door een samenscholingsverbod vanaf vier personen. Dat verbod gaat in op dezelfde uren als de avondklok nu, bij ons is dat twaalf uur. Nog vanaf 8 mei mag je opnieuw twee mensen van hetzelfde gezin thuis ontvangen. En kunnen culturele activiteiten en erediensten met maximaal 50 personen terug plaatsvinden. Ook de pretparken kunnen dan terug open. Vanaf maandag 19 april gaan de scholen opnieuw open met afstandsonderwijs voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. Ook het reisverbod sneuvelt komende maandag. Voor wie uit een rode zone terugkeert, gelden opnieuw test- en quarantaineregels.