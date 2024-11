Weer twee bezwaren ingediend tegen nieuwe sporthal De Koekoek in Hamont-Achel

In Hamont-Achel zijn er opnieuw twee bezwaren ingediend tegen de komst van de nieuwe sporthal De Koekoek. In september verleende het provinciebestuur nog een vergunning met voorwaarden voor de bouw van een nieuwe sporthal. Door de bezwaren zal het dossier voor de Raad van Vergunningsbetwistingen komen, waardoor de bouw van de sporthal weer vertraging oploopt.

In januari 2024 keurde het College van Burgemeester en Schepenen van Hamont-Achel een omgevingsvergunning goed voor de bouw van een nieuwe sporthal en de afbraak van de oude op de site van sporthal De Koekoek in Achel. Na drie bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek verleende de Deputatie in september 2024 alsnog een vergunning met voorwaarden, na het aanleveren van een bijkomende mobiliteitsnota. Beroep indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen was mogelijk tot 27 oktober 2024. De stad werd nu op de hoogte gebracht van twee nieuwe verzoekschriften.

Raad voor vergunningsbetwistingen

Het dossier wordt nu voorgelegd aan de Raad van Vergunningsbetwistingen. Er zijn twee scenario’s. Of de Raad gaat mee in de beslissing van de Deputatie, waarbij de vergunning voor de bouw van een nieuwe sporthal en de afbraak van de oude behouden blijft. Of de Raad gaat mee in de argumentatie in de verzoekschriften en de vergunning wordt vernietigd. In dat laatste geval komt het dossier opnieuw bij de Deputatie terecht om opnieuw een beslissing te nemen. De bouw zal hierdoor weer vertraging oplopen.

"Het is erg jammer dat een kleine groep de bouw van de nieuwe sporthal blijft tegenhouden," zegt burgemeester Tom Cox. "Onze sportverenigingen en scholen in Achel hebben deze hal echt nodig. Zij zijn nu de dupe, terwijl we met deze nieuwe sporthal juist hun toekomst willen ondersteunen."