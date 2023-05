Wellen organiseert volksraadpleging over fusie

Dit weekend start de klimaatconferentie van Sharm El Sheikh in Egypte. Klimaatexpert Ignace Schops, directeur van het Nationaal Park Hoge Kempen en auteur van het boek Gered door de Boomkikker, zegt dat de tijd voorbij is dat we de klimaatopwarming zonder ongemakken kunnen doorkomen. We moeten niet spreken over een kostprijs om de opwarming tegen te gaan maar over een investering in beter leven, zegt de expert. Want er zijn verschillende gradaties in de hel. Het is het waard voor elke milligraad te vechten.