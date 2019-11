Werkgevers woest op stad Genk

U kan er niet langs kijken, vandaag is het Black Friday. De soldendag, één dag na Thanksgiving, komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Gisteren zag u in ons TVL Nieuws al dat deze dag voor lokale handelaars verlieslatend is. Voor de consument is het dan weer wel een goede zaak. Dat konden we vanochtend vaststellen in de Hasseltse winkelstraten.