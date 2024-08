Werkzaamheidsgraad stijgt nergens zo snel als in Limburg

door Luc Moons

Nergens anders stijgt de werkzaamheidsgraad zo snel als in Limburg. 78,3 procent van de Limburgers is aan het werk. Dat blijkt uit een studie van arbeidseconoom Stijn Baert. Onze provincie was altijd het zwakke broertje, maar dat is niet meer zo. We zijn onze achterstand met de andere Vlaamse provincies aan het goedmaken en laten Vlaams-Brabant achter ons. De groei is vooral te danken aan de vrouwen en aan het opleidingsniveau. Het aantal hogere schooldiploma's stijgt in Limburg met 6,4 procent. Ook dat is de hoogste stijging in Vlaanderen. Een pluim op de hoed van het provinciebestuur, want het zijn zij die via de POM, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, de coördinerende rol rond werk en onderwijs op zich nemen.