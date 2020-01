Whispering Sons gaat op tournee met Editors

2020 wordt een feestelijk kunstjaar voor Studio Pieter Stockmans. De kunstenaar wordt tachtig en is tien jaar actief op C-Mine in Genk. Hoewel zijn verjaardag in oktober valt, wordt er al in mei een nieuwe expositie aan opgehangen. Want ondanks de gezegende leeftijd zit de porseleinkunstenaar niet stil. Zijn serviescollectie siert de tafels in sterrenrestaurants wereldwijd en vandaag is hij bezig met de afwerking van de trofee voor de verdienstelijke Limburgers.