WICO Campus in Lommel geëvacueerd na bommelding

Terwijl de straatverlichting in vele gemeenten wordt gedoofd en de dagen korter worden, neemt het aantal inbraken in onze provincie toe. In Hasselt vonden vorig weekend vijf inbraken plaats in verschillende wijken. De dieven gingen aan de haal met juwelen en cash, maar het is nog niet duidelijk of het om één en dezelfde bende gaat. De politie wil dit jaar mensen met slimme toestellen extra waarschuwen, want die kunnen namelijk gehackt worden zodat inbrekers zien wanneer er mensen in huis zijn.