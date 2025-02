WICO-Scholengemeenschap ontvangt certificaat van uitmuntendheid voor Erasmus+ projecten

Sinds 2001 heeft de WICO Scholengemeenschap in Noord-Limburg een accreditatie voor Erasmus+ in schoolopleidingen en beroepsopleidingen. Ondertussen hebben al meer dan honderd leerlingen en personeelsleden de kans gekregen om deel te nemen aan unieke uitwisselingsprojecten.



Zo konden leerlingen van de campus van Hamont op stage in Dublin. Ze kregen de kans om mee te draaien in een Iers kinderdagverblijf. En ook leerkrachten lopen stage in buitenlandse scholen. Millie Marquet, een van de twee coördinatoren van Erasmus+ in WICO: “Ons doel is om elke leerkracht van WICO de kans te geven om in het buitenland gespecialiseerde cursussen te volgen of eens in een andere school naast een leerkracht te staan.

Die ervaring nemen ze dan mee naar onze WICO-scholen.” Kitty Sutens, coördinator Erasmus+ vult aan: “We organiseren ook samenkomsten van collega’s die naar het buitenland zijn geweest. Op die manier worden de ervaringen onderling uitgewisseld. Bij die samenkomsten merken we dat er echt hechte relaties ontstaan met partnerscholen in het buitenland. Op die manier verankeren we deze internationale contacten in de werking van WICO.” De scholengroep is trots dat ze nu opnieuw een erkenning van Europa heeft ontvangen.