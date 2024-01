Wim Dries (VVSG): "Limburg.net moet transparant communiceren en gedupeerden geruststellen"

- TV Limburg kan de documenten inkijken die gehackt zijn bij het datalek bij Limburg.net. Het is duidelijk dat het om zeer gevoelige informatie in de privésfeer gaat en dat bijna alle Limburgers getroffen zijn.- Limburg.net roept de Limburgers op om waakzaam te zijn voor phishing mails. Via deze techniek kunnen hackers met slechte bedoelingen u geld afhandig maken met behulp van de gestolen informatie.- De brand bij Mercedes-garage Groep Jam in Hasselt is aangestoken. Op camerabeelden zijn twee mannen met jerrycans te zien.- Vanaf juni kan je in Dilsen-Stokkem fietsen tussen de terrils. De werken aan een unieke pontonbrug over het water zijn gestart.- Racing Genk verschijnt voor de disciplinaire raad en legt uit waarom het de wedstrijd tegen Anderlecht wil herspelen.