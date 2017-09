Win een kotconcert van Milo Meskens

Op woensdag 4 oktober stelt Milo Meskens, bekend van de hitsingle 'New Beginning' zijn nieuwe nummer '21' voor in Hasselt. Hij bezoekt samen met Muziekodroom 21 studentenkoten, waar hij dit nummer speelt voor enkele winnaars en hun vrienden.



Meskens, die in 2015 bekend werd door het Studio Brussel traject De Nieuwe Lichting, is een singer-songwriter die hoge toppen scheert. Dit bewees hij met zijn debutsingle 'Here with me', dat meer dan een miljoen keer gestreamd werd op Spotify en samenwerkingen met Jasper Steverlinck en Tom Helsen. Naast SX, Raketkanon en Equal Idiots is Meskens één van de headliners op PLAY, het festival dat het club-seizoen officieel inluidt op 7 oktober.

De kotentour is voor studenten de uitgelezen kans om Milo Meskens van dichtbij aan het werk te zien. Om kans te maken hem in huis te halen, moet je enkel je vrienden taggen in het Facebookbericht van Muziekodroom.