Winkelketen Pimkie gaat failliet: 136 werknemers verliezen hun job

Modeketen Pimkie, met winkels in Hasselt en Lommel, is failliet verklaard. Dat laat de vakbond ACV Puls weten. 136 werknemers verliezen hun job.



Op maandag 29 maart riep de directie van Pimkie België een ​​buitengewone ondernemingsraad samen om aan te kondigen dat de boeken worden neergelegd. De rechtbank van Doornik sprak dinsdag 30 maart het faillissement uit. In het faillissement zijn 136 werknemers betrokken, er zijn 24 Pimkie winkels. In Vlaanderen gaat het over Wijnegem, Sint-Niklaas, Brugge, Leuven, De Panne, Lommel, Hasselt en Ieper.

Pandemie

De directie verwijst naar de omzetdaling van de voorbije jaren en de impact van de pandemie. "Toch sloeg de aankondiging bij de werknemers in als een bom. Er werden nooit signalen gegeven in het sociaal overleg dat een faillissement nakend was," laat de vakbond weten in een persbericht.

Lonen niet uitbetaald

Pimkie (Belsay NV) valt onder de vleugels van de groep rond de steenrijke franse Mulliez familie, de groep achter Auchan, Decathlon, Kiabi, Krëfel, 3 Suisses, Midas, Auto 5, en vele andere bedrijven. "Dat zorgt voor een zeer zure nasmaak bij de werknemers. De lonen voor maart zijn niet betaald en hun opzegvergoedingen worden afgewenteld op het fonds voor sluitingen’", weet Jörgen Meulders van vakbond ACV Puls.