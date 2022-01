Winnaar van 6,5 miljoen euro kocht lottobiljet in Maaseik

door Margo Ombelets

In Maaseik heeft een vrouw van middelbare leeftijd 6,5 miljoen euro gewonen met de Lotto. Ze kocht het Lottobiljet in de Standaard Boekhandel in de Bosstraat. Het gaat om de op één na grootste Lottowinst ooit in Limburg. In 2015 won een Oudsbergenaar met 6,6 miljoen euro nog net 100.000 euro meer. De vrouw uit Maaseik moet het stellen met precies de helft van het landelijke recordbedrag. In 2013 won een West-Vlaming met 13 miljoen euro de grootste Lottopot ooit in ons land. In Maaseik is de Lottowinst het gespreksonderwerp van de dag. Iedereen heeft zijn eigen idee over hoe het geld best besteed wordt, al zijn er ook mensen die liever niet zouden winnen met de Lotto.