Winterland klokt af op 700.000 bezoekers

In Riemst kan je vandaag en morgen exclusief binnenkijken in het vroegere NAVO-hoofdkwartier. Het trans-Atlantische bondgenootschap richtte na de Tweede Wereldoorlog een geheim oorlogs- en oefenhoofdkwartier in, in de Cannerberg op de grens tussen Riemst en Maastricht. Tot 1992 was de bunker in gebruik. Vandaag blijft er nog een 8-tal kilometer aan ondergrondse ruïnes over. Onze journalist ging een kijkje nemen.